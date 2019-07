El cerebro del ‘Horsegate’, detenido por la UCO, se refugiaba en Calpe en casas de 2,5 millones

Es, el cerebro de la trama del llamado 'Horsegate' . Ilegal porque eranque no pueden entrar en la cadena de consumo;Teníany Fasen era consciente de que compraba caballos de crianza ocuando estaban enfermos, no aptos para consumo. También compraba burros., provocando problemas graves de salud. Los caballos para consumo son de engorde y tienen un pasaporte de trazabilidad. Para blanquear el pasaporte de los equinos,Lo hacían en vivo,. Después les introducían un chip falso.porque eran caballos mucho más baratos. La época de la crisis dejó a muchos equinos a disposición de los estafadores de carne de caballo como Fasen. La gente le daba los caballos por muy poco dinero porque era más barato que deshacerse de ellos de manera legal.

Tres mataderos estuvieron implicados o engañados en España

Tres mataderos de Astorga, León o Toreno estuvieron implicados o engañados en España. Algunos sabían lo que despiezaban, otros no. En las vigilancias los agentes veían llegar camiones de caballos ilegales, de cinco en cinco cada día. Los camiones iban cargados con equinos que eran sacrificados, aunque solo se daban de alta unos pocos. Vendieron en carnicerías de Valencia o en Palencia para transformar en cecina. Pero el 95% salía a Europa. Principalmente a Bélgica e Italia. No era la primera vez que Fasen se veía envuelto en un escándalo alimentario. Primero fue Holanda, su país de origen, del que huyó. Luego Francia. La carne que vendía Fasen fue transformada por empresarios franceses en hamburguesas o lasañas como si fuera vacuno. No solo no cumplían los controles sanitarios, además volvía a ganar dinero al pasarlos como carne de vaca. El escándalo de la carne de caballo conocido como 'Horsegate' saltó en el año 2013 al descubrirse que la importante cárnica francesa había vendido cientos de toneladas de carne de caballo haciéndola pasar por ternera y con la que se fabricaban platos precocinados como lasañas, musakas o chili.