Una jueza de la Línea en el punto de mira por sus argumentos para excarcelar a los jefes de los Castañas

No aprecia riesgo de fuga. Increíble pero cierto. Se le olvida que Antonio Tejón y su hermano Francisco huyeron a Marruecos en una narcolancha cuando la policía dio el golpe contra la organización. Una macroperación policial con 30 detenciones que no culminó porque Antonio Tejón recibió un soplo. En Marruecos, Antonio fue apresado, con tanta fortuna que el día que tenía que haber sido extraditado, quedó en libertad. Escondido llegó a recibir visitas allí, en concreto la de su mujer. Pero la fama que le precedía se cumplió. Y Tejón se atrevió a cruzar a España, a su fortín en la Atunara, para visitar a otra de sus novias. Le esperaban los agentes que tantas ganas le tenían. Y en otra operación complicadísima, el líder de los castañas, cayó.

Esa noche no necesitó el casco que había utilizado hasta entonces para salir de sus escondites. Dormía cada día en una casa. Llevaba maleta, pero la policía le dijo que no hacía falta porque no iba a un hotel. Isco en tono humilde pidió perdón por las imágenes del videoclip. Había sido una estupidez que solo había logrado alimentar el ansia de los policías por agarrarlo. Lo que era un reto profesional se convirtió en algo personal. Para el último castañas se trataba de dejarse ver en sus calles, y decirle a su gente, que el clan seguía en pie. Desde la detención de su hermano su reputación estaba por los suelos. No soportó la presión de ser jefe de un clan tan importante, el más importante de los últimos años, el clan que se atrevía con todo, incluso a liberar a uno de sus miembros de un hospital.