Los coches eléctricos dicen adiós al silencio para reducir los accidentes

El ruido ayuda a prevenir accidentes. Los peatones están acostumbrados a guiarse en muchas ocasiones por su oído, y a veces, no miran a la carretera. Se fían que escucharan al vehículo cuando se aproxime hacia ellos, pero eso no sucedía con los coches electrónicos, los cuales, no emitían ni un ruido cuando circulaban por las vías. Sin embargo, a partir de ahora los coches eléctricos e híbridos también deberán de emitir algún tipo de ruido para avisar a los peatones y reducir el número de accidentes.