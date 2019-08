Un experto nos explica cómo se transmite la listeria: “No comería ningún alimento de esta marca pero si carné mechá”

La listeria está en la naturaleza y aunque no es frecuente que llegue a los productos que comemos, si es cierto que sobrevive muy bien . El frio no acaba con ella –aunque que a bajas temperaturas deja de multiplicarse-. El calor sí. Al cocinar los alimentos, al menos a 70 grados, desaparece.

No se transmite entre personas, ni por las mascotas

La higiene en la cocina

Para la población sensible -ancianos, recién nacidos y personas con las defensas bajas- la listeria tiene un elevado nivel de mortalidad, entre el 20 y 30%, si no se trata con antibióticos. No obstante, la mayoría de las veces, quienes contraen listeriosis no se enteran: la sufren como una gastroenteritis de un par de días o una simple gripe.