La estudiante Ilana El-baz, de 20 años, estaba "completamente paralizada" cuando regresó a casa de una noche de fiesta en Bristol con sus amigos hace apenas tres semanas. Durante la fiesta se le acercó otro joven y la invitó a bailar , sin embargo ella se negó. "En el momento en que le dije que estaba con mi novio me dejó completamente", ha explicado. Sin embargo, tan solo una hora más tarde comenzó a encontrarse mal y no podía moverse.

El-baz ha instado a los clubes a tener medidas para prevenir estos incidentes y ha sugerido que las bebidas se sirvieran con tapas -similares a los vasos de café para llevar- para reducir el riesgo de que estén adulteradas. "El hecho de que no lo hagan es sorprendente", ha comentado Illana que afirma que su experiencia es sólo una de las muchas denunciadas en las últimas semanas.

Esta técnica para drogar a las jóvenes (spiking) no es la única que se está denunciado en Reino Unido y es que ya se han movilizado colectivos de mujeres que aseguran que les inyectaron con una aguja sustancias estupefacientes en Inglaterra.

Zara Owen salió con sus amigos a una discoteca el 11 de octubre y sólo recuerda el momento en que entró en el club y se dirigió a la barra. La adolescente cree que pudo haber sido pinchada, ya que sufrió una pérdida total de memoria y un dolor en la pierna propio de una aguja.

Michael Kill, director general de la Asociación de Industrias Nocturnas, se mostró "muy preocupado" por la avalancha de denuncias y pidió al Ministerio del Interior que colaborara con el sector para atajar el problema.