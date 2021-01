Controversia en Zaragoza tras las imágenes de una calle abarrotada de gente en un concierto improvisado

Hoy en la calle San Alfonso, Zaragoza. De verdad que sois r3tr4s4d0s y la neurona que tenéis está de baja, coño dejad de hacer gilipolleces que luego cierran la puta hostelería y suben los contagios, yo no sé que parte no entendéis de ESTÁ MURIENDO GENTE pic.twitter.com/d2qsLoizaL

La policía, que fue alertada por vecinos de la zona, no cursó ninguna denuncia. Todos los asistentes llevaban mascarilla, aunque algunos no la tenían correctamente colocada y algunas personas habían formado parejas de baile. Además, por lo general, no se mantenía la distancia interpersonal recomendada -por covid-. El artista senegalés Big Moon fue quien congregó a la gente.