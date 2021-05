"Me bajó los pantalones y me obligó": descubre que su padre no lo es en el juicio en el que le condenan por violarla

La historia es dramática por partida doble. Una niña forzada por el que cree que es su padre cuando tenía solo 13 años. Un juicio en el que se demuestra que este es su padrastro. Todo saltó por los aires cuando la pequeña escribió por whatsApp a sus familiares, aterrada. "Necesito ayuda, por favor, me bajó los pantalones, me estaba tocando y me obligó".