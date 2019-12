¿En qué consiste la prisión permanente revisable y quienes son los condenados en España?

Esta pena forma parte de la Ley de Seguridad Ciudadana y fue aprobada unilateralmente por el Partido Popular. Muchos de los partidos que formaban la cámara interpusieron un recurso, que a día de hoy no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. En 2018, PP y Ciudadanos trataron de endurecer la pena pero no consiguieron el respaldo necesario en la cámara para hacerlo.

La prisión permanente revisable decreta que el condenado tendrá que cumplir un mínimo de 25 años en prisión, tras los cuales podrá pedir la libertad , bajo otras dos condiciones. La primera de ellas es que haya obtenido el tercer grado, la segunda, que el tribunal haya emitido un pronóstico favorable de reinserción. El juez decidirá en última instancia si el reo obtiene la libertad, ya que el cumplimiento de estos requisitos no es vinculante con su puesta en libertad.

Pero, ¿Quienes son los condenados en España a prisión permanente revisable?

David Oubel, el parricida de Moraña

Sergio Díaz, la única pena de prisión permanente revocada

El Supremo sustituyó, tras un recurso, la pena de prisión permanente revisable por 24 años de prisión , ya que en la primera sentencia se tuvo en cuenta una misma circunstancia para aplicarle dos agravantes distintos, algo que no se puede dar en derecho. El supuesto que se contemplaba dos veces era la vulnerabilidad de la víctima. Se usó para el asesinato con alevosía y la pena específica que prevé el Código penal para víctimas especialmente vulnerables.

Lanzó a una bebé por la ventana porque era “la semilla del mal”

Patrick Nogueira, el condenado a permanente revisable por más asesinatos

Marcos Mirás, el parricida de Oza-Cesuras

Mirás fue arrestado y condenado por asesinar a su hijo el 7 de mayo de 2017, tenía tan solo 11 años. Los psiquiatras en el juicio constataron que el parricida “Sabía lo que hacía y tenía capacidad para elegir lo que hacía”. El hombre, al que definen como frío y con falta de remordimiento, mató a su hijo golpeándolo en la cabeza con una pala de obra. Los hechos se produjeron en una zona boscosa y difícil acceso, donde el menor no tenía posibilidad de defenderse.

Pablo Catalán, primer condenado en Cataluña

El asesino de Huercal, Francisco Salvador S. G.

Asesinó con alevosía a la mujer que no consiguió violar

Rafael García asesinó a su mujer, que se encontraba en silla de ruedas

En Mora, Toledo, Rafael García aprovechó la situación de vulnerabilidad de su esposa para asesinarla cuando esta no lo esperaba. El crimen se produjo en la casa que ambos compartían, la mujer de García sufría una enfermedad rara. El condenado le asestó tres puñaladas tras tirarla al suelo. La Audiencia Provincial de Toledo dictó para él la pena máxima, por la situación de su mujer y el agravante de parentesco. Además, le retiró la patria potestad de ambos.

Roberto Hernández, agredió sexualmente y asesinó a la hija de su pareja

El caso de la niña Sara conmocionó a Valladolid. La pequeña tenía tan solo cuatro años cuando murió, fue el 3 de agosto de 2017, la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando los sanitarios acudieron al domicilio, falleció poco después. A la pareja de su madre se le acusó de un delito continuado de maltrato y agresión sexual, como posteriormente se probó. A Hernández se le condenó a la pena máxima, mientras que a la madre de la niña, a 28 años de prisión, ya que se la consideró autora por comisión por omisión , ya que no protegió debidamente a su hija.

Ana Julia Quezada, por el asesinato del niño Gabriel

Fue uno de los casos que más conmocionó a España. Ana Julia Quezada acababa con la vida del hijo de su pareja sentimental. Los hechos se produjeron en febrero de 2018, b ajo unas circunstancias en las que el menor no pudo defenderse. Se tuvo en cuenta la alevosía y la edad del pequeño, que tenía tan solo 8 años, además del agravante de parentesco.

Mounir A., condenado por dos asesinatos

Es la primera condena a prisión permanente revisable en Madrid y una de las más recientes. Mounir A. era acusado del asesinato de su mujer en Alcobendas y de la del hijo de esta, el 2 de mayo de 2017. En el fallo se tenía en cuenta el agravante de parentesco en ambos casos y la alevosía, ya que asestó 30 puñaladas a su mujer y 16 al hijo de esta, fruto de una relación anterior. En el caso de Raquel, su pareja, se tuvo en cuenta el agravante de que se cometió por razones de género , ya que, según la sentencia, no aceptaba la situación de igualdad entre ambos.

La última antes de El Chicle, en Valencia

El condenado se llama Laurentiu Mihai D., fue acusado de asesinar a la hija de su pareja con la única intención de causarle un daño irreparable. Un móvil machista, que según la sentencia cometió “conscientemente, con plena voluntad e intención de acabar con su vida”. La menor no tenía posibilidad de defenderse, no solo por el hecho de que estuviese durmiendo y de que no hubiese nadie más en la vivienda, además y principalmente, porque tenía tan solo dos años. El hombre cometió el crimen cuando su mujer le comunicó su intención de divorciarse.