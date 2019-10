Le corta el pene al hombre que estaba violando a su mujer: ahora afronta una pena mayor que el agresor sexual

El esposo ha sido acusado de causar graves daños corporales y ha sido puesto bajo arresto domiciliario. "No puedo explicar lo que me pasó en aquel momento", ha admitido a medios locales. Por su parte, el violador fue hospitalizado y sometido a cirugía. Necesitará un tratamiento prolongado. Los médicos no han especulado sobre las posibilidades de volver a colocarle el pene y si recuperará la funcionalidad completa del órgano. El agresor sexual ha aducido que su novia le dejó hace una semana y que el día del incidente bebió un litro de vodka.