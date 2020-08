Fiebre, hipertensión arterial y otras secuelas del coronavirus: Maite y Rafa narran el calvario de la Covid persistente

No son positivos en Covid-19, pero siguen viviendo una pesadilla. “Sigo con fiebre, no se me quita, todos los días tengo febrícula, todos los días tengo alguna sintomatología o nueva o no nueva”, cuenta Maite, que tiene todo tipo de síntomas, entre ellos, “conjuntivitis, infecciones de orina, subes las escaleras para ir a la habitación y parece que has hecho una maratón y media”.