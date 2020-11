"Pórtate bien, que no me tenga que decir nada Alejandra de ti": las últimas palabras de Daniel a su hijo asesinado

Después de los hechos "era un muerto viviente", "me costaba trabajo hasta respirar" . Su pareja parecía estar normal, él, no. El padre de acogida del niño de 8 años que murió estrangulado hace tres años en Elda (Alicante) , supuestamente a manos de su pareja , comenzó a sospechar de ella al ver cosas "extrañas" en sus relatos sobre el intento de robo, los "motoristas asaltantes" o las notas recibidas. Así lo ha explicado este hombre, Daniel , en la tercera sesión del juicio por la muerte del pequeño Dominique en una declaración como testigo en la que ha comentado que, aunque en un primer momento creyó el relato de su pareja sentimental, pronto comenzó a sospechar.

Ante los seis hombres y tres mujeres del jurado popular que dictaminarán de la acusada, Alejandra G.P., de 33 años y sorda, Daniel ha recordado las últimas palabras que le dirigió a su hijo la tarde del 30 de agosto de 2017 fueron "pórtate bien, que no me tenga que decir nada Alejandra de ti". Alejandra G.P. está acusada de los delitos de asesinato y simulación de delito, ya que en su primera versión aseguró que ella y el niño asesinado, Dominique, habían sido objeto de un ataque por por parte de dos hombres que no pudo identificar porque llevaban puestos cascos de moto.