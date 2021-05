Los investigadores buscan pistas que aclaren si Tomás Gimeno mató a sus hijas y las arrojó al mar

¿Qué llevaba en los petates Tomás Gimeno?

La fuga en otro barco, descartada

Aunque sí tuvo que lastrarse para conseguirlo. La posibilidad de que se fugara en otro barco se ha diluido tras el rastreo del duplicado de su tarjeta del móvil, y en el estudio de los enganches a las antenas. Tomás no paró de hablar por teléfono y enviar mensajes, y el vector de la antena que le dio cobertura está perfectamente definido por eso pueden decir que no había otros teléfonos alrededor. El estudio de las mareas, corrientes y vientos también ayudó a saber en qué punto quedó la barca a la deriva y la conclusión resultó ser la misma. No encuentran barco que estuviera cerca de la zona donde Tomás paró en el mar, las dos veces, con sus hijas, o solo.

Tomás Gimeno hizo tres viajes con bultos

Pero el vigilante lo que no sabe es si Tomás las llevaba muertas en el maletero. La cámara del puerto lo grabó tres veces, tres viajes con bultos. A través de las imágenes, el capitán del puerto creyó ver dos bolsas tipo petate militar, una maleta, una mochila, y ropa, bultos. Todo eso no lo vio el vigilante. Poco después Tomás zarpó pero "regresó nervioso a las 23:30 . Buscaba un cargador en el coche y tuvo que comprarlo". Tomás se topó con el servicio marítimo de la Guardia Civil por el toque de queda. Le multaron y levantaron una denuncia en el mismo puerto. Lo extraño habría sido que aún llevara a las pequeñas en la barca. Se fue a comprar un cargador a una gasolinera. Cargó el móvil y a las 00:10 se marchó. Para qué necesitaba el cargador. Los agentes le dan vueltas a este nerviosismo de Tomás. Alguien que ha matado a sus hijas y se va a suicidar no necesita el cargador. Utilizó el móvil para despedirse de sus amigos y luego contestó a su exmujer a la 1.30. Hablaron 20 minutos y le dijo que se marchaban lejos. Fue la última que contestó.

Sobre las 21:00 horas, la madre le había hecho la primera llamada. Tomás le engañó para ganar tiempo diciéndole que estaban cenando por ahí. Pero a las 21:59 viendo que las niñas no llegaban con Tomás, Beatriz le volvió a llamar. Fue la primera vez que él verbalizó que “se iba a encargar bien de las niñas y que no iba a saber más de ellos”. Beatriz asustada fue al cuartel de la Guardia Civil de Radazul. Intentó denunciar. En el patio del cuartel hizo dos llamadas más, a las 22:30 y 22:40. Tomás se mantuvo en que no los iba a volver a ver. Beatriz quiso poner una denuncia, pero los guardias estaban instruyendo otras diligencias por una presunta agresión sexual. Cuando le hicieron caso llamaron incluso a Tomás. Ya no contestaba. Le dijeron a Beatriz que al no tener reguladas las visitas no podían considerarlo un secuestro parental. No llamaron al puerto donde ya sabían que Tomás había salido en barco, sin las niñas aparentemente, y donde la Guardia Civil lo sorprendió a las 23.10 cuando regresó y lo multó. Tomás se volvería a marchar con sus secreto pasada la media noche.