Quién es el 'Pelicot español', condenado por violar a su mujer y grabarlo en Alemania

Rocío Martín 20 DIC 2025 - 13:30h.

El hombre está acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa durante años en la vivienda que compartían

AquisgránUn tribunal de Alemania ha condenado a ocho años y medio de prisión a un hombre por sedar y violar a su mujer, tras haber sido hallado culpable de violación con agravantes y lesiones corporales graves, entre otros.

Una portavoz del tribunal regional de la ciudad de Aquisgrán ha confirmado la sentencia contra el hombre, que había sido acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa durante años en la vivienda que compartían. También había grabado los hechos y subido las grabaciones a chats grupales y plataformas digitales.

El acusado está identificado como Fernando P. de 61 años, que trabajaba como conserje escolar.

El periodo de los delitos mencionados en la sentencia ha abarcado de 2018 a 2024, aunque originalmente también figuraba un caso de 2009 en el escrito de acusación. Sin embargo, el tribunal no ha podido determinar con certeza si el vídeo en cuestión mostraba las acciones del acusado hacia su esposa.

Comparado con Dominique Pelicot

El caso ha sido comparado con el de Dominique Pelicot, que drogó a su mujer, Gisele, durante al menos diez años para que decenas de individuos (un total de medio centenar de acusados) la violaran en su propia vivienda, en el marco de un juicio que conmovió a Francia.

Hace un año, Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel al ser encontrado culpable de haber dopado con medicamentos y violado durante años, junto con otros hombres, a su exesposa Gisel Pelicot. Junto a Dominique Pelicot, otros 50 hombres fueron condenados a penas de cárcel.

El otro caso español: un hombre catalán

No es el primer caso de una violación así en España: la Fiscalía Provincial de Barcelona solicitó el pasado mayo 107 años y medio de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad y ofrecerla a terceros a través de plataformas para que mantuviesen relaciones sexuales con ella, según el escrito de acusación.

En el momento de los hechos, la menor tenía 12 años y estaba a cargo de la Direcció General d'Atenció a la Infancia i la Adolescència (Dgaia) de la Generalitat de Catalunya, mientras que el acusado tenía 40 años.

Según el escrito, el hombre contactó con la menor, nacida en 2007, a través de la aplicación Badoo en mayo de 2020 y, posteriormente, comenzó a hablar con ella por Instagram y otras redes sociales y la convenció para que le enviase fotos de contenido sexual.

Finalmente, ese mismo año se citó con la menor en un centro comercial de la provincia de Barcelona, desde donde la trasladó hasta su casa y la agredió sexualmente; a partir de entonces y hasta 2021 se fueron sucediendo encuentros entre ambos en el domicilio del ahora procesado.

Además, la convenció para que se dejase fotografiar y grabar durante las prácticas sexuales, imágenes que colgó en redes sociales como reclamo para que otros pederastas mantuviesen relaciones con la menor en su presencia.

Según la Fiscalía, a través de las aplicaciones Lovoo e Instagram, el procesado suplantó la identidad de la menor para ofrecer "indiscriminadamente" a usuarios de la red mantener relaciones sexuales grupales con ella.