"No tenemos que dejarnos pisotear": la mujer negra agredida en un autobús de la EMT anima a denunciar

Así, la mujer, de origen dominicano, ha agradecido al conductor de la EMT su ayuda, ya que ha sostenido que "nadie más" la ayudó. También ha señalado que "hay que denunciar" este tipo de acciones. "No me voy a quedar callada", ha apuntado.

"Todavía me cuesta ir al trabajo, siento miedo porque creo que me va a volver a pasar", ha apuntado, a lo que ha añadido que cuenta lo sucedido para que "no vuelva a ocurrir". Por último, ha animado a cualquier persona que se pueda ver en una situación similar a que denuncie porque como seres humanos "tenemos que tener dignidad y no dejarnos pisotear".