Detenido tras agredir, escupir y gritar "negra de mierda" a una mujer en un autobús de Madrid

Los hechos ocurrieron, tal y como ha adelantado Onda Madrid, a las 14.45 horas cuando agresor y víctima, que no se conocían previamente, coincidieron a bordo de un autobús la línea M1 de la EMT , que cubre el trayecto entre Embajadores y Sevilla.

"Síntoma del crecimiento de la intolerancia"

Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha señalado a Europa Press este jueves que este hecho es un síntoma más "del crecimiento de la intolerancia xenófoba" en el país y que "no es ajeno" a lo que está ocurriendo también en el panorama internacional.

"Esto debería de alertar a las instituciones a propiciar algo que no se está haciendo, educar en el tolerancia y los derechos humanos, y reforzar las leyes contra los delitos de odio", ha apuntado.

Además, ha explicado que no existe un nivel de denuncias adecuado a las agresiones que se suceden y que solo se producen cuando estas tienen consecuencias como lesiones graves que conlleven hospitalizaciones. "La tendencia es a no denunciar porque la gente puede no tener confianza en la instituciones, porque pueden estar en una situación irregular", ha apuntado, a lo que ha añadido que se tiene que "estimular" que las personas denuncien estos hechos.