Alguien borró las redes sociales de Wafa, días después de su desaparición

En un primer momento se planteó la posibilidad de que la desaparición fuese voluntaria , pero ahora los investigadores trabajan "clarísimamente" con la hipótesis de que no fue intencionada.

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio: "estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo"