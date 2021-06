Investigan si el detenido por la desaparición de Wafaa Sabbah encubrió también el asesinato de Marta Calvo

Según los vecinos hacía un año que vivía en el pueblo valenciano de Manuel y no se relacionaba con nadie en el barrio. La policía espera que pueda arrojar pistas de dónde está el cuerpo de Waffa. Él, de momento, se ha negado a colaborar. La posible relación entre los crímenes de Wafaa y Marta Calvo

Sin embargo, el entonces delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, aseguró que la Guardia Civil tenía una línea de investigación "clara" pero no "determinante", según la cual la desaparición de Wafaa no tendría relación con el caso de Marta Calvo.