La DGT estudia crear una nueva matrícula para los coches históricos

Una legislación más justa para los vehículos históricos

La reforma legislativa en la que trabaja la DGT supondría la creación de una nueva matrícula para los vehículos con 30 o más años de antigüedad, según indica 'TopGear'. Esta nueva placa de matrícula para los vehículos históricos dará respuesta a una demanda largamente formulada por los propietarios que no entienden, por ejemplo, "por qué un Rolls Royce Phantom con varias décadas de historia a sus espaldas no puede circular determinados días al año si en conjunto sus emisiones no llegarían ni a la mitad de lo que emite un taxi híbrido al día en cualquier ciudad de España".