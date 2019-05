En España, una de cada cuatro madres solas vive en situación de pobreza severa

Según subrayan desde Save the Children, más de la mitad de estas madres solas no pueden afrontar gastos imprevistos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018, un 17,6% ha tenido retrasos en los pagos del alquiler o la hipoteca, un 8% no consigue comer carne, pescado o su equivalente vegetariano cada dos días y un 14% no puede tener la casa a temperatura adecuada.