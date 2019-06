La explotación laboral afecta a uno de cada diez niños en el mundo

Peligroso y muy penoso el trabajo de estos niños y adolescentes indios: recogen las botellas de plástico que tiran desde el tren, con el innegable riesgo de ser arrollados. Rohit es uno de ellos, huérfano, y no nos cuenta que "mi abuela materna me echó de casa cuando me rompí una pierna. Mi hermano y otros tres niños me cuidaron en la calle". Son niños sin hogar, sin familia.