Pernoctar fuera del municipio habitual de trabajo y de residencia por motivo de la actividad profesional permite aplicar deducciones

Las donaciones a ONG, un gasto que se puede deducir en la declaración de la renta 2026 si está bien registrado

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Hay una deducción en la declaración de la renta, que este año comienza el 8 de abril, que existe desde 2018, que figura explícitamente en el Manual Práctico del IRPF de la Agencia Tributaria, que no requiere ninguna inversión especial ni trámites previos, pero que, sin embargo, buena parte de los autónomos no aplica correctamente porque ignoran el elemento exacto que multiplica su potencial.

El requisito para hacer la declaración no es complejo. Es, literalmente, uno: pernoctar fuera del municipio habitual de trabajo y de residencia por motivo de la actividad profesional. Cumplir esa condición puede suponer más de 1.000 euros de gasto deducibles en el IRPF al año.

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Antes de 2018, los autónomos operaban en un limbo fiscal respecto a sus gastos de manutención, y Hacienda no tenía un criterio uniforme sobre cuándo eran deducibles y cuándo no. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE el 25 de octubre de 2017, puso fin a esa ambigüedad al modificar la regla 5ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006 del IRPF.

Desde el 1 de enero de 2018, el texto es inequívoco, dejando claro que son gasto deducible en estimación directa los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen mediante cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos del artículo 9.A.3.a) del Reglamento del IRPF, los mismos que rigen para las dietas de los trabajadores por cuenta ajena.

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Los cuatro requisitos acumulativos que aplican a todos

Los requisitos que deben concurrir son relativamente lógicos y sencillos. En primer lugar, que sean gastos propios del contribuyente. Además, también deben realizarse en el desarrollo de la actividad económica. Es importante también que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, y que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago. Además, si el gasto supera los límites cuantitativos reglamentarios, el exceso no es deducible bajo ningún concepto.

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La clave está en los límites diarios del artículo 9 del Reglamento del IRPF, que distinguen con precisión milimétrica entre dos situaciones. Cuando el autónomo no pernocta en municipio distinto del de su lugar de trabajo habitual y su residencia, el límite es de 26,67 euros diarios si el desplazamiento es dentro del territorio español, y de 48,08 euros diarios en el extranjero. Estas cantidades se duplican exactamente cuando sí se pernocta: el límite asciende a 53,34 euros diarios en desplazamientos por España y a 91,35 euros diarios en territorio extranjero.

De esta forma, con tan solo 20 noches al año pernoctando fuera por razones profesionales dentro del territorio nacional, el techo de gasto deducible en concepto de manutención alcanza los 1.066,80 euros (53,34 × 20). No se trata de un beneficio fiscal que requiera un volumen de actividad extraordinario. Por ejemplo, un consultor que viaja a otra provincia una vez al mes, un técnico de instalaciones que opera en varias comunidades autónomas o un formador con desplazamientos periódicos superan ese umbral con naturalidad.

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El alojamiento va aparte y sin límite cuantitativo

Lo que muchos autónomos ignoran es que los gastos de alojamiento derivados de esa misma pernocta, es decir la factura del hotel, el apartamento, la pensión, se deducen de forma separada y sin techo numérico, siempre que estén justificados mediante factura completa y guarden correlación directa con la actividad profesional. El importe deducible es el justificado, con independencia de su cuantía, sin que exista un límite cuantitativo fijo equiparable al de manutención. El efecto combinado de ambas partidas puede hacer que la deducción efectiva supere con holgura los 1.000 euros anuales.

Qué puede cuestionar Hacienda

La Agencia Tributaria presta especial atención a los gastos de manutención de autónomos registrados en fines de semana o festivos. La Resolución 5626/2019 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, establece que el hecho de que el gasto se produzca en un sábado, domingo o festivo opera como indicio negativo de vinculación con la actividad económica, exigiendo prueba reforzada. El criterio aplicable es la correlación directa y demostrable entre el desplazamiento, la pernocta y el ejercicio de la actividad profesional: factura completa con NIF, pago documentado mediante tarjeta o transferencia, y registro en los libros-registro obligatorios.

La campaña de la renta 2026 arranca el 8 de abril de 2026 con la presentación telemática a través de Renta Web, y cierra el 30 de junio de 2026. Para los autónomos que han viajado con pernocta a lo largo de 2025 y conservan sus facturas en regla, la revisión de esta deducción antes de presentar el borrador puede traducirse en una diferencia sustancial en el resultado final de la declaración.