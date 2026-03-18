Malena Guerra 18 MAR 2026 - 21:43h.

Los agentes tratan de probar la participación activa de Lolo, recabando más indicios en los teléfonos viejos y actuales y un pendrive que ya se está analizando

Julián declaró en 2017 que fue a buscar en coche a Francisca Cadenas: el vehículo no se movió y su hermano le contradijo ante los agentes

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Siguen desvelándose nuevos detalles sobre el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, tras aparecer nueve años después los restos de la mujer en la casa de dos hermanos ahora detenidos. Los agentes tratan de probar la participación activa de Lolo, recabando más indicios en los teléfonos viejos y actuales y un pendrive que ya se está analizando.

Dos guardias civiles entraron en la casa Manuel y Julián la noche de la desaparición, alertados por uno de los hijos de la mujer. Se creyeron que el bulto que había en una cama era un familiar enfermo y no revisaron un hueco tapado con maderas.

"No tenían autorización judicial. Tú no puedes coger unos maderos y levantarlos. No miraron el bulto porque no podían entrar. Tampoco podían entrar en la puerta de arriba", explica Verónica Guerrero, la abogada de la familia de Francisca Cadenas.

Las contradicciones entre Julián Manuel

Los investigadores no volvieron con orden judicial. Se centraron en que Francisca se podía haber desorientado y después en que se había marchado voluntariamente. Aunque el móvil de Francisca fue apagado a los 10 minutos, no creyeron a la familia.

"En ese momento, las declaraciones que ellos tenían, no le dieron la importancia que posteriormente han tenido, y en un momento en el que se barajaban más hipótesis. No tenían los indicios que se han tenido más tarde, es la explicación que encuentro", añade Guerrero.

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No vieron las contradicciones entre Julián y su hermano Manuel y llegaron a centrarse en el temporero, el último que la vio . Siete años después, la UCO revisó, recuperó las contradicciones y reconstruyó.

"Técnicas que en aquel momento hace nueve años tampoco existían para cercar esos 30 metros", sostiene la abogada. Los investigadores intentan probar ahora también la participación activa de Manuel, que para la letrada "es el que determina que hacer en cada caso".