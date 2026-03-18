El incómodo momento ha tenido lugar durante la inauguración de un monumento por la libertad de expresión en Madrid

El último pelotazo de José Luis Martínez-Almeida a un periodista y su historia con los saques de honor: “Lo dejo”

Compartir







El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado este miércoles un incómodo momento en un acto en Madrid. Mientras el regidor hablaba desde el atril en la inauguración de un monumento en homenaje a los caídos por la libertad de expresión, una paloma ha defecado en su cabeza ante la sorpresa de todos los presentes.

"Y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", ha bromeado Almeida tras limpiarse los excrementos del animal.

El alcalde se lo ha tomado con humor, y se le ha visto después limpiarse con un pañuelo, ante la risa de los asistentes. Un capítulo que se suma al archivo particular del alcalde de Madrid, junto a otras anécdotas como los pelotazos a un niño y a un fotógrafo durante otros actos públicos.

"¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo es porque incluso los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa", ha dicho en el acto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Madrid rinde homenaje a los caídos por la libertad de expresión con un monumento frente a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la calle Juan Bravo, un reconocimiento que ha sido presentado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a la presidenta de la APM, María Rey.

Almeida tiene claro que "ser profesional de la información es un ejercicio de riesgo en estos momentos" por ser "el principal antídoto que hay contra todos aquellos que quieren destruir la democracia y la convivencia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"No hay mejor antídoto y no hay mejor camino para preservar nuestras instituciones, nuestros derechos y libertades que preservar el periodismo y el derecho fundamental a la transmisión de información veraz", ha manifestado el alcalde.

Martínez-Almeida ha recordado que la Corporación madrileña se puso de acuerdo hace cuatro años para demostrar con un gesto de estas características que Madrid es "una ciudad firmemente comprometida con la libertad" y por eso "tenía que hacer un homenaje a todos aquellos que dieron su vida precisamente por preservar derechos y libertades".

El espacio elegido es frente a la APM, "una llama de libertad en esta ciudad". "Y por eso todos los madrileños, cuando pasemos por aquí, simplemente podremos musitar un gracias por lo que hacéis, gracias por poneros siempre en riesgo para que nosotros sepamos qué está pasando, gracias por estar siempre alerta y gracias por estar siempre prestos a denunciar cualquier arbitrariedad en el ejercicio del poder", ha manifestado.

Firma la escultura lumínica, de seis metros de altura y uno de ancho, Daniel Canogar. En ella figuran los nombres de los quince fallecidos en la defensa de la libertad de expresión desde la llegada de la democracia: José María Portell, Luis Espinal, Juantxu Rodríguez, Jordi Pujol, Luis Valtueña, José Luis López de Lacalle, Miguel Gil Moreno, Santiago Oleaga, Julio Fuentes, José Luis Percebal, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega, David Beriain y Roberto Fraile. Dos de sus lados son de vidrio y otro lo conforma una pantalla tipo led con una animación cromática en constante cambio que se alterna con la secuencia de los nombres de los homenajeados.