Embargan la finca de Totalán donde murió Julen para pagar lo que costó su rescate

Serrano, acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave , se declaró la pasada semana insolvente y presentó una demanda de solicitud de concurso voluntario de deudor persona física ante "la avalancha" de reclamaciones , "no pudiendo ni ahora ni en el futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa".

Al respecto, ahora, el juzgado señala en un decreto que dicha solicitud no consta admitida por el órgano judicial correspondiente y que hasta que eso no ocurra no tendrá efecto la posible declaración de concurso voluntario que ha sido pedida; por lo que declara el embargo de la finca de Totalán para cubrir el importe de la fianza civil acordada.