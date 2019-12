Esta es la razón por la que Emilia Clarke, ‘madre de dragones’, ya no se hace más selfies

Pues lo cierto es que no, los famosos están rechazando hacerse selfies con sus fans, y la última en tomar esta decisión ha sido Emilia Clarke, la ‘madre de dragones’ de Juego de Tronos , que ha decidido no hacerse más selfies .

Es una cuestión de intimidad pero sobre todo de seguridad después de la experiencia que vivió hace unos días. Cuando de repente sufría un ataque de ansiedad, a uno de sus fans se le ocurrió pedirle una foto. Ella misma explicó que, “estaba sola, al teléfono con mi madre, y le dije que sentía que no podía respirar y que no sabía qué pasaba. Empecé a llorar y llorar y un chico se acercó y me dijo: '¿puedo hacerme un 'selfie' contigo? Y yo estaba como... 'No puedo respirar, lo siento, necesito un minuto'. Por lo que ha decidido que a partir de ahora solo concederá autógrafos.