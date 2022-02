El cadáver hallado en una parcela de Traspinedo es el de Esther López

Por su parte, el coronel de la Guardia Civil, Miguel Recio, que ha comparecido en rueda de prensa junto con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha especificado que no pueden confirmar que se trate de esta mujer , pero sí ha dicho que el hallazgo "puede ser compatible, en un porcentaje muy elevado con la desaparecida Esther López".

Asimismo, en respuesta a las preguntas de los medios, ha detallado que el cadáver estaba "en superficie", "no dentro de la zona de búsqueda, pero sí muy próxima". No obstante, no ha especificado si el cadáver lo han dejado allí posteriormente.