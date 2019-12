Encuentran restos orgánicos que podrían ser de Marta Calvo en el desagüe

Jorge Palma llegaba a la escena del crimen, callado, no abría la boca. Lo único que ha hecho es estar presente, sentado en el sofá de la vivienda. No ha colaborado; los abogados de la familia de Marta creen que no está arrepentido. Su abogado explicaba que hoy no tenía que hablar… Los primeros en actuar han sido los perros, es la primera vez que entran en la casa. No se habían podido llevar antes. Querían corroborar la versión de Jorge. Por eso trabajan en la planta baja. Nada más entrar el perro ha marcado en el tránsito hacia la calle. Por donde arrastró las bolsas con el cuerpo de Marta para sacarlas de casa. En el baño de abajo hay un plato de ducha. La descuartizó ahí según su versión. El perro ha marcado de nuevo, en el plato y en la pared. Llevaban un reactivo diferente al de la otra inspección.