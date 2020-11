Los enfermos de coronavirus recuperados se indignan: "¡ya habrá más navidades!"

Las personas que han sufrido la infección por coronavirus saben de lo que hablan. Se indignan con la gente sin mascarillas o con los que creen que esta Navidad tiene que ser como siempre , como si no hubiera pasado nada. ¡Ya habrá más navidades! , dice una de las personas que vivido en su propio cuerpo la enfermedad.

Escuchar las reflexiones de algunos pacientes de Covid-19 que lo han pasado muy mal en estos meses debería ser escuchada con atención. Los que le vieron las orejas al lobo que no quieren riesgos en Navidad. Algunos recomiendan a sus amigos que no se la jueguen, que ya habrá más navidades. Otros renuncian a ver a su abuela, porque saben lo peligroso que es el virus.

El enfado no se despega de Pepi cada vez que escucha hablar de unas navidades multitudinarias: "Si lo hubiera pasado su familia verías cómo tenían mucho miedo", asegura. Ella estuvo dos semanas ingresada en marzo y aún tiene secuelas. Incluso con anticuerpos prepara un fin de año lejos de su familia, porque "yo no me fío".