El escándalo de abusos de Plácido Domingo aumenta: podría haber 44 presuntas víctimas en total

Ainhoa Arteta lo apoya

Los apoyos, además, no se han hecho esperar. En Cuatro al día, Ainhoa Arteta ha defendido a capa y espada su inocencia : “La persona que le acuse que ponga pruebas, Plácido es. "Plácido es una persona a la que le gusta piropear. Una persona puede flirtear siempre que sea consentido. No he sido testigo y no puedo decir si le he visto hacer una ilegalidad, pero lo que cuento es mi experiencia personal", ha afirmado.

Arteta ha revelado que hace años sí notó que podía haberle llegado a gustar a Plácido. “A mí me pasó y dije que no. Sí le pude gustar a Plácido, pero no entré más al trapo. A él le gusta toda mujer bella, le gusta el arte, le gusta la belleza. Yo era una chica joven y me decía que qué guapa era. No tuve ni que decirle que no, porque es tan caballeroso que lo entendió perfectamente”, ha sentenciado.