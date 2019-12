Estos son los riesgos de los medicamentos en los ‘kit antirresaca’

No es novedad que los ‘kit antirresaca’ nos han salvado de más de una nochevieja, después de habernos tomado alguna que otra copa de más. Pero recientemente el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha advertido del peligro del uso de medicamentos conocidos como 'kit antirresaca', que en algunos casos no incluyen solo caramelos u otros remedios sino algunos medicamentos que pueden resultar peligrosos.

Asimismo, el MICOF ha señalado que los medicamentos introducidos en estas bolsitas no precisan receta médica para su dispensación en farmacias pero, aun así, desaconsejan su uso, ya que dichos fármacos pueden interferir con los tratamientos crónicos que la persona tiene pautadas , produciendo una interacción entre medicamentos que puede reducir los efectos de uno de ellos, potenciarlos o derivar en efectos negativos para el cuerpo.

¿Qué es la medicalización de la vida?

La 'medicalización de la vida' conduce a la automedicación. Como ejemplo señalan que cuando se come demasiado el cuerpo contrarresta el exceso con un incremento del ácido producido por el estómago. En este caso, aunque el organismo aumente los niveles de ácido provocando, en ocasiones, molestias como acidez, el ingerir un fármaco para evitar estas pequeñas molestias puede implicar hacer una digestión más lenta.



Por ello, el MICOF recomienda minimizar al máximo esta práctica porque, aunque los fármacos son seguros, no debe abusarse de ellos ya que, en muchas ocasiones, la elección del medicamento no es la apropiada. Por último, se recuerda que lo más peligroso de estos kits es la propia necesidad que se ha creado al introducir estos productos dentro de los eventos de reunión con familiares y amigos.