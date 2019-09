La Comisión Europea se posiciona contra España ante la extradición del rapero Valtonyc, según la defensa

El letrado belga del rapero ha explicado que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentará el próximo 26 de noviembre su fallo preliminar no vinculante, en forma de conclusiones, aunque todavía harán falta "algunas semanas" o incluso "algunos meses" para conocer la sentencia final, por lo que no ha descartado que el Tribunal de Gante también aplace a finales de diciembre su decisión del caso .

Falta just 1 mes per la celebració d'aquest festival que reivindica la llibertat d'expressió, el retorn dels exiliats i l'alliberament dels presos polítics. VOX, Ciutadans i PP ja ha intentat prohibir-lo. Ens ajudes a fer-ho correr? https://t.co/TYGgmT1qXh

Valtònyc ha ha dejado claro que si finalmente la justicia europea dictamina que "España ha hecho las cosas bien, vamos a recurrir" y ha asegurado de que no se plantea marcharse de Bélgica, aún si hay una sentencia no favorable. "Entraré en prisión", ha subrayado, tras reconocer que en Bélgica se encuentra "muy bien". "Nos quedan otras cortes. Dos cortes más. La batalla, la guerra no se acaba aquí", ha subrayado no obstante. "Pase lo que pase o ellos van a recurrir o nosotros vamos a recurrir", ha remachado.