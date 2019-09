El mejor dato de toda la historia: Cae a 220 el número de fallecidos en carretera este verano a cifras del 2014

El mejor agosto al volante

Este verano no solo es el mejor con menos pérdidas de vidas en carreteras , sino que además se ha convertido en el que menos siniestros han ocurrido desde que hay registros de la DGT .

"No ha habido un verano con menos fallecidos, pero no nos resignamos, no son buenos datos, son menos malos que los del año pasado", ha asegurado Marlaska que junto a Pere Navarro, director de la DGT, han presentado los datos de siniestralidad de este verano.