A Fernando, el trabajo o las vicisitudes no le han cambiado las ganas de hacer feliz a la gente . Ahora, la fabada o el cachopo comparten espacio con el coronavirus o apelaciones a la OMS para que descubra remedios contra "este bicho" como denomina a este criminal SARS-CoV-2 .

Las restricciones a la hostelería está en el centro de sus críticas. "Me extraña que no haya nadie con suficiente tiempo y dinero como para denunciar todo esto que nos está pasando al sector ", asegura convencido de que aún nadie ha podido demostrar que "somos un problema" .

Mientras espera que alguien se plantee denunciar el acoso a la hostelería por culpa de la pandemia, Fernando reflexiona cómo no hace tanto él, como otras muchas personas no eran conscientes de que profesionales como taxistas, comerciales, u obreros recurrían a sus locales no solo para ir al servicio sino también para descansar tomando un café, reunirse o comer. Cuenta como una clienta embarazada a penas puede ir al centro de Oviedo porque o los establecimientos están cerrados o se les prohíbe permitir el acceso a los baños.