Un bar de Oviedo se vuelve viral con su café y humor para llevar

López al igual que todos los hosteleros de la región ha sufrido directamente las consecuencias de la pandemia. " Tengo problemas como todo el mundo, pero los demás no tienen por qué sufrirlos. Estar emputecidos no sirve de nada. Lo importante es ser positivo", argumenta.

Humor escrito en una pizarra de bar

Lo cierto es económicamente esta situación no tiene parte buena, pero el humor se ha convertido en su mejor aliado. Sus clientes están acostumbrados a sus mensajes cargados de ironía en la pizarra de su establecimiento , sobre todo en estos tiempos de pandemia.

" No está demostrado que una fabada, el cachopo y arroz con leche puedan con este bicho, pero mientras la OMS lo investiga… " En clave sarcástica y con cierta crítica, así es como anunciaba el pasado domingo el menú en su pizarra.

Multitud de fans en las redes sociales

Una actitud "que no me cuesta dinero", pero que le puede ayudar a diferenciarse de la competencia. Aunque López no lo ve así ya que "quiero que todos los negocios estén abiertos. La gente necesita ir de bares y desconectar", sentencia.