Twitter bromea con el Gordo tan madrugador: "Es como un spoiler de una película de suspense"

Las redes se han hecho eco del Sorteo de la Lotería de Navidad 2019 y las reacciones a los primeros premios no se han hecho esperar. El Gordo, el 26.590,que ha salido a las 9:20 de la mañana, ha sido uno de los más madrugadores de la historia. A pesar de que no ha conseguido adelantar al de 2004, que apareció a las 9:16 horas, algunos usuarios han querido expresar su decepción porque este primer premio salga tan temprano. Muchos también han bromeado al comprobar sus boletos y ver que no han sido premiados.