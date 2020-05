Dos guardias civiles de Cádiz llevan la medicación a un niño con autismo

Una misión muy especial la que llevaron a cabo los agentes la Guardia Civil Israel y Mota, de la Guardia Civil del municipio de Alcalá de los Gazules (Cádiz) , que acudieron en ayuda de una madre que necesitaba la medicinas para su hijo con autismo . Como ellos, son muchas las personas que se ocupan de que los medicamentos puedan llegar a aquellos que, por su condición, no pueden salir a la calle.

Los agentes Israel y Mota recibieron la llamada de una madre del pueblo, cuyo hijo sufre autismo de alto grado. La mujer, angustiada, relataba en la llamada que necesitaba la medicina que controla los brotes de su hijo, pero que ésta no estaba disponible ni en Cádiz ni en Sevilla. En el Colegio de Farmacéuticos le dijeron que existía un envase en una farmacia de Paterna de Rivera, un pueblo a 20 kilómetros de distancia , pero nadie podía llevárselo. La imposibilidad de desplazarse y el hecho de que no podía dejar al menor sólo en casa propiciaron que la mujer tuviera que pedir ayuda al Instituto Armado.

Los agentes condujeron hasta la farmacia de Paterna y consiguieron el fármaco que llevaron a la agradecida madre. Ni siquiera dejaron que lo pagara . “ No se preocupe, señora, lo que usted necesite cuente con nosotro s”, le dijeron.

Medicamentos a domicilio

“No solo lo agradezco, es que me emociona”, comenta Esther, paciente que se beneficia de este servicio al igual que otros 350 enfermos del hospital Ramón y Cajal de Madrid. De ello se ocupan personas como Sebastián, que lleva los medicamentos de casa en casa. “350 personas que a lo mejor no tienen que salir de casa. Hay gente súper agradecida y es una satisfacción”, nos cuenta.