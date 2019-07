Publican una guía que desmonta los principales bulos sobre alimentos

Otra de las creencias infundadas de los últimos años son los conocidos como superalimentos , a los que se atribuye propiedades casi milagrosas. ". No hay ningún alimento que, por sí mismo, merezca esa categoría. Ningún alimento es imprescindible y, por supuesto, ninguno tiene propiedades extra a las habituales por más milenarios que sean o de países con nombres inhóspitos vengan", subraya la experta, que añade que consumir estos alimentos en exceso no tiene ninguna consecuencia directa. " Mejor comamos comida normal, no es necesario gastar más por algo que no será más efectivo que cualquier otra comida saludable", ha indicado Gemma del Caño, farmacéutica.