Los investigadores creen que las hermanas americanas se inventaron la violación para cobrar un seguro

Los investigadores lo tienen claro: las tres hermanas americanas se inventaron que habían sido violadas para cobrar el dinero de un seguro. Son varios los argumentos que sustentan esta conclusión: la primera las imágenes en la estación de autobuses donde los tres jóvenes afganos denunciados acompañaban y se despedían de las jóvenes en la estación de autobuses. No solo eso. Las chicas cayeron en contradicciones en sus declaraciones y las pruebas forenses no presentaron rastros de agresión sexual alguna. Además, las hermanas han vuelto a EEUU y no han hecho caso al requerimiento judicial. Todo indica ya que durante la Nochevieja que pasaron en España mantuvieron relaciones consentidas y después presentaron la denuncia falsa.