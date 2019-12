La historia del robo más lento de los últimos tiempos

En el municipio de Benalup – Casas Viejas, en Cádiz, las cámaras de seguridad de uno de los restaurantes grabaron uno de los robos más surrealistas vistos hasta ahora . Dos ladrones entraban a atracar este mesón gaditano, y para ello, se tomaron su tiempo. No dudaron en acudir a la despensa cuando tenían hambre o a la nevera cuando tenían sed.

Para estos ladrones no es un problema, siguen forzando ambas máquinas durante más de 20 minutos. Prisa no les entra, pero hambre sí. Por eso, no dudan en acudir hasta la despensa y coger un trozo de queso y para acompañar, de la nevera, unos refrescos.