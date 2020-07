Impiden a una mujer desheredar a sus hijas por no acudir al entierro de su padre

La Audiencia Provincial de Castellón, a la que recurrió una de las hijas, revocó la decisión de la mujer de desheredar a su descendencia por insultarla, abandonar el hogar familiar y, especialmente, por no acudir al entierro de su padre. La sentencia recoge que todas estas circunstancias sí muestran claramente un conflicto familiar "no exento de cierto enconamiento", pero concluye que no es suficiente. Porque no tienen la gravedad necesaria para ser considerados como un maltrato psíquico continuado.