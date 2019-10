Un joven de 26 años queda impotente después de tomar viagra y sufrir una erección durante un mes

Thind, que trabaja como electricista, había utilizado en otras ocasiones la viagra sin ningún problema . Sin embargo, esta vez su erección no disminuyó y tuvo que acudir de urgencia al hospital. La erección continua y dolorosa puede provocar lo que se conoce como

El joven escribió en una página de GoFundMe que los médicos “dañaron susseveramente” durante la operación “porque no sabían lo que estaban realmente haciendo”, lo que considera negligencia. La erección que sufría desapareció pero ha sufrido daños que serán permanentes. “Como resultado, ahora me quedo con un pene mutilado, una punta entumecida, la incapacidad de lograr una erección o alcanzar el, dolores punzantes y ardientes y fibrosis del pene”, señaló Thind.

“Pasar de tener una vida sexual saludable a no tener vida sexual es devastador y está afectando las relaciones. Definitivamente no es fácil vivir con este oscuro secreto del que me siento tan avergonzado”, explicó el joven.