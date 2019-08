El fuego se estabiliza en Gran Canaria y los vecinos empiezan a volver a sus casas

El fuego en fase de estabilización

Se ha podido neutralizar la "situación grave" logrando que las llamas no entraran en Inagua, por lo que "todo vuelve a la calma", afirmando que se bajó un "poco el nivel de tensión" en el estado general del incendio con esto resuelto. Lo que hay es que trabajar el perímetro que actualmente se tiene, si bien admitió que una "gran parte" de este perímetro tiene zonas "inaccesibles" porque son partes rocosas como, dijo, "va a ocurrir en Tamadaba donde la idea es que termine de quemar el pinar".

En Tambada podía haber sido aún peor

En este sentido, apuntó que en el día de ayer se revisó Tamadaba, comprobando que si bien hay zonas afectadas por el "fuego de alta intensidad", también hay otras que han ardido en superficie, "respetando bastante el arbolado". Agregó que en la visita que realizaron anoche pudieron ver conejos rondando, así como señales de madera y plástico que no se han quemado.

De este modo, en el parque natural de Tamadaba afirmó que en cuanto al nivel de gravedad que se esperaba "es bastante menor, es una muy buena noticia", para agregar que esto "no quiere decir que no haya daños y que siga siendo un desastre, pero no es un desastre con un fuego de alta intensidad que es lo que se suponía".