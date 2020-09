Isabel denuncia a la residencia de Llíria: "Mi padre está ingresado, parece un cadáver"

No solo eso, ante la insistencia de su hijo en pedir explicaciones esta señala que la mujer recibió el aviso de que a lo mejor no se levantaba al día siguiente". De hecho, según expresa el joven, la anterior directora del centro le llegó a denunciar por agresión, aunque en el juicio fue absuelto porque nadie del centro apoyó la versión de la dirección. "Quedó como una mentirosa, pero tampoco pudo justificar los gastos cargados a mi cuenta". Ana, que acaba de visitar a su madre, ha visto cómo no la habían dado de desayunar ni la medicación. Testimonios, antes privados y ahora públicos que saltan a la luz tras unas imágenes que han puesto en alerta a las familias. La situación se agrava con la realidad del coronavirus y una segunda ola que empieza a afectar a las residencias. De hecho, una carta al presidente del Gobierno de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España lanza un SOS, ¡Nos jugamos la vida! Y más si dentro de la residencias los cuidados no son exquisitos.