La intensa vida sentimental de Javier Ardines fue su perdición

No le ha pillado a nadie por sorpresa. La intensa vida sentimental de Javier Ardines no parecía tan secreto. De hecho, siempre fue una de las pistas de unos investigadores que, de nuevo, han acertado. Los líos amorosos fueron la perdición de Javier. Tras seis meses de angustia e investigación, de incertidumbre está claro que su asesinato fue un crimen por encargo, con los celos en el centro de un triángulo sentimental y sexual que no ha pillado a casi nadie por sorpresa.