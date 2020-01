La entrevista más íntima con el padre de Julen en su casa, en Informativos Telecinco: "No perdono a David"

José Roselló, el padre de Julen, volverá a recordar la tragedia de su pequeño en el juicio sobre el caso que tendrá lugar el 21 de enero. Lo único que quiere es que acabe cuanto antes porque el dolor no se va. Tampoco la relación con David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga), hasta el trágico suceso íntimo de la familia y al que José no perdonará nunca. Reconoce no obstante que lo que ocurrió fue un accidente y no quiere entrar en culpabilidades o no, "eso no es cosa nuestra", aunque cree que la tragedia se podía haber evitado si David les hubiera dicho lo del pozo. El lunes se cumplirá un año de la muerte del pequeño, que tuvo en vilo a toda España durante 13 días.