El niño Joshua Trump, acosado por tener el mismo apellido que el presidente de EEUU

Joshua Trump es un niño acosado por sus compañeros de clase solo por tener el mismo apellido que el presidente de EEUU. Este estudiante de sexto de Primaria, al que llaman "idiota" y "estúpido" por esa similitud que no significa ningún parentesco, asistió como invitado al discurso del Estado de la Unión.

A pesar de su corta edad, Joshua ha vivido la experiencia del acoso por partida doble. Antes se burlaban de su nombre judío, raro en California y porque de forma coloquial significa pene. "¡Era una mierda y una vergüenza!. Pero después de años de vergüenza, como adulto, me mudé a algún lugar (Ciudad de Nueva York), donde había un grupo de otros como yo y mi nombre ya no era raro. Me aceptaron, contó el chico.