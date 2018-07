Una joven argentina muestra cómo la anorexia afectó a su vida cuando tenía 13 años

"Llegué pesando, ya usaba ropa de nena. Tenía que anotar todo lo que comía pero seguía. Cuando me pesaban, salía a la luz", ha explicado la propia Camila, que trassu historia ha hablado para Infobae

Tan mal estaba, que incluso uno de los tratamientos a los que se sometió para recuperarse le obligó a permanecer en reposo , por lo que no podía moverse para no gastar energías. Pero este pasado 2 de junio, y después de siete meses, Camila volvió a sus clases de danza y compartió el mensaje en la red social para celebrarlo.

"Recién había vuelto a ver las fotos que usaba para el body checking –una práctica que consiste en hacerse fotos para comparar la evolución del cuerpo–. En aquel momento me parecía que mi cuerpo estaba normal, ahora no. Creo que mostré esas fotos para que otras chicas vean que la anorexia no es un callejón sin salida”, ha indicado la joven argentina.