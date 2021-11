Julia Otero supera el cáncer aunque le han quedado secuelas: "No tengo tacto"

“Soy muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena” , ha dicho la periodista al anunciar que ha superado la enfermedad.

Julia Otero ha explicado que el tratamiento le ha dejado secuelas. "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos", ha explicado antes de señalar que se encuentra “bien, viva y con ganas”.