Los testigos presenciales del asesinato de Kristen , la joven de 18 años, junto a la discoteca Capitol de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y que vivían en la zona se han marchado. Asimismo, han expresado su voluntad de no declarar en un eventual juicio tras recibir amenazas . Es lo que denuncia la familia de la víctima, que también critica a la policía y a la justicia por no haber recibido comunicación alguna de la fuerza pública ni del juez que instruye el caso por el homicidio que tuvo lugar en el polígono de Can Famades el pasado 28 de junio.

Alexander, hermano de la víctima, afirma que llevan dos meses sin saber absolutamente nada del caso: "¿Es normal que los Mossos d'Esquadra no nos digan nada? ¿Que no respondan a los mensajes de Whatsapp? ¿Que con vídeos de móvil, cámaras de seguridad y los presuntos autores y sus coches identificados, no haya detenciones? ¿Es normal que éstos hayan huido y se hayan emitido órdenes de busca y captura?", se pregunta el joven. En efecto, la familia denuncia el "desamparo" de todos los estamentos: Mossos, justicia y legación diplomática de Bolivia en España. "Tememos que no no haya justicia y el crimen quede sin castigo", avisa el portavoz de la familia.