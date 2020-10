El testimonio de Agustina tras un mes en la UCI por covid: "Solo recuerdo la soledad de no saber dónde mirar y encontrar a alguien"

La cara de Agustina conmueve, el coronavirus le ha robado muchos de sus recuerdos. Tiene 70 años , se contagió en la segunda ola y lleva ya más de un mes en la UCI del hospital madrileño Gregorio Marañón. "No te acuerdas de nada, no conoces a nadie...", comenta la mujer sobre la enfermedad.

Cuidaba cada detalle, pero se contagió. "Llegaba a mi casa, me quitaba los zapatos, les echaba lejía. No sé cómo ni cuándo me puse mala", señala Agustina, a quien le sobra sentido común y responsabilidad para lanzar un mensaje dirigido a los que arriesgan la salud de todos con actitudes irresponsables.